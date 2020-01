Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma: "Sei andata a letto con il mio fidanzato"

Un tempo si sono professate grandi amiche ma, ad oggi, i rapporti tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma si sono interrotti in maniera drastica a causa di un doppio tradimento di cui la ex manager di Pamela Prati ha voluto parlare tramite social.

Proprio durante il “caso Prati”, Selvaggia Roma si è sentita in dovere di difendere la Michelazzo dalle accuse nei suoi confronti ed è stato proprio in quel periodo che le sue si sono scoperte legate da una profonda amicizia e non solo da rapporti professionali, tanto da decidere di andare a vivere insieme non appena su "Mark Caltagirone e company" cadde il silenzio.

La loro, quindi, sembra essere stata un’amicizia molto forte, sgretolatasi in seguito ad un retroscena della loro vita privata venuto a galla solo nelle ultime ore sui social. È stata Eliana Michelazzo a decidere di rendere pubblico il “fattaccio” spiegando a tutti di essere stata tradita due volte: prima dal suo ex fidanzato, Daniele Bartolomeo, e poi dalla sua (ex) grande amica Selvaggia Roma. Dopo una serie di dubbi, infatti, pare che la manager abbia avuto la conferma che i due siano stati a letto insieme.

“ Purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private, ma sono obbligata a farlo – ha esordito Eliana su Instagram - . Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele ”. La Michelazzo, che ha spiegato di essere già al corrente di tutto, ma di aver sorvolato sulla cosa pensando che non ci fossero stati rapporti fisici, ha sbottato quando è venuta a sapere che i due avevano, in realtà, consumato.

“ Lasciamo perdere il fatto di lui perché è un uomo e, magari, se stuzzicato, ci è cascato, ma non lo giustifico – ha proseguito, lasciando basiti gli ascoltatori - . Ma lei, essendo una mia amica, una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi lui piaceva, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto ”. Pare, inoltre, che Eliana abbia affrontato via Whatsapp Selvaggia chiedendole le chat private con Daniele, ma lei ha raccontato di aver cancellato tutto e tentato di farsi perdonare dall’amica. “ Ovviamente lei ha cercato di farsi perdonare e io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla di casa – ha aggiunto ancora lei che, quando ha scoperto il tradimento carnale, è andata su tutte le furie – [...] Perché lei ha confermato tutto quanto e quindi dico: ‘Perché vai a letto con i fidanzati delle altre? ’”.