Eliana Michelazzo truffata a Ibiza, i dubbi del web

Eliana Michelazzo continua a far parlare di sé anche ora che il Pratigate sembra essere sopito. La titolare dell'agenzia AICOS Management si trova attualmente in vacanza a Ibiza e non rinuncia a condividere su Instagram i suoi pensieri e le sue giornate. La Michelazzo non si è mai sottratta al giudizio degli utenti dei social e anche nel pieno della bufera mediatica di cui è stata protagonista ha cercato il confronto, al contrario delle altre due donne coinvolte.

Anche ora che è in vacanza, Eliana Michelazzo è molto attiva sul suo profilo, dove non manca di aggiornare i suoi tanti follower con storie e dirette quotidiane. È qui che ha raccontato la disavventura che l'ha vista protagonista, stavolta suo malgrado, in questi giorni. Pare che la donna sia stata vittima di una truffa durante il soggiorno alle Baleari, dove le avrebbero sottratto la carta di credito. Eliana ha raccontato di non essersi accorta immediatamente di quanto accaduto ma solo quando ha notato degli ammanchi sulla carta. Stando al suo racconto, la donna avrebbe regolarmente pagato alcune consumazioni in un locale di Ibiza con la carta di credito. Mentre lei eseguiva l'operazione pare che alcune persone fossero troppo vicine a lei, interessate a scoprire il pin della carta. Lì per lì, però, Eliana Michelazzo non ci avrebbe fatto troppo caso e avrebbe continuato tranquillamente la sua serata. Solo in un secondo momento, dopo la scoperta degli ammanchi, si è accorta che la carta le era stata sottratta. Pare che siano stati prelevati dal suo conto circa 1500 euro.

Il racconto della donna è stato però messo in dubbio da alcuni utenti che avrebbero contestato a Eliana Michelazzo la veridicità della sua versione dei fatti. Al giorno d'oggi tutte le transazioni eseguite con una carta di credito sono solitamente segnalate al titolare mediante avviso su smartphone con notifica o sms. Per questa ragione gli utenti si chiedono come abbia fatto Eliana Michelazzo a non accorgersi tempestivamente di quanto stava accadendo. Anche in questo caso la donna non si è sottratta ai dubbi e ha spiegato che non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione perché il suo smartphone era scarico. I dubbi sono tanti ma Eliana Michelazzo pare abbia già predisposto tutte le carte per risolvere questa vicenda.