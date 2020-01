Elisa De Panicis: "Quando parlo spagnolo mi sembra di essere a Napoli". E il web insorge

Lo scorso mercoledì 15 gennaio è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini. E il nuovo appuntamento tv ha visto Elisa De Panicis protagonista di un filmato, in cui si lascia andare ad uno sfogo con Paola Di Benedetto. Nel video mandato in onda dalla regia del reality, alla sua coinquilina l'influencer lamenta che l'ex, Andrea Denver, stia attuando una strategia di gioco "a convenienza", con la gieffina vip Rita Rusic. Illazioni che non sono affatto piaciute a molti telespettatori. Ma non è solo per lo sfogo avuto sull'ex fiamma, che Elisa fa discutere di sé, nelle ultime ore. In rete, si è sollevata una polemica anche su altre sue esternazioni fatte su alcune lingue parlate e in particolare una città del Sud Italia, che hanno indignato il web.

Sui social, infatti, si leggono diversi messaggi critici destinati ad Elisa, in cui gli utenti l'accusano di aver speso parole "razziste" nella Casa. Diversi giorni fa, l'ex concorrente di Supervivientes dichiarava: "Quando parlo francese mi sento elegante. Lo spagnolo invece mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”. E quest'ultime dichiarazioni ora dividono l'opinione del web. Tra i messaggi riportati dagli utenti sui social - in difesa dei cittadini di Napoli- in queste ore è emerso anche l'intervento del Movimento Neoborbonico, che in una nota chiede al Grande fratello di stabilire un provvedimento disciplinare per Elisa De Panicis.

“Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione – si legge tra le righe della nota redatta sulle discusse frasi di Elisa – e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis (Il Movimento allude alla squalifica di Salvo Veneziano, ndr), si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer, nel rispetto di milioni di napoletani. (Tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFVIP)" . Le dichiarazioni critiche rilasciate da Elisa su Napoli e la Spagna hanno, ad oggi, provocato le reazioni più disparate degli utenti.

Elisa De Panicis divide il web

Sul conto dell'influencer Elisa sono giunti diversi commenti critici in rete, tra cui si legge su Twitter: "#GFVIP Ma chi è sta cretina che dice che se parla spagnolo, pensa a Napoli e si sente cafona? Mentre se parla francese si sente elegante?!? Ma mandatela fare un giro a Napoli . E soprattutto chiedesse scusa a i napoletani! L’unica cafona è lei". Al momento sono molti gli utenti che chiedono la squalifica della concorrente originaria di Desio e classe 1987 dal Gf vip 4, alla luce delle sue frasi ritenute "razziste". “'Quando parlo spagnolo -si legge, ancora, tra le critiche social riportate sulle frasi "incriminate" della De Panicis -, parlo terra terra perché la Spagna mi ricorda Napoli quindi sono un po’ cafona'. Elisa l’influencer dovrebbe essere squalificata per frasi razziste e populiste #GFVIP".