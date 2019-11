Elisa D'Ospina aveva un mioma: "Sono stata operata"

La modella di Detto Fatto e web influencer Elisa D'Ospina è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver rivelato in rete di aver subito una delicata operazione chirurgica all'utero. Nello specifico, nella giornata di oggi, 28 novembre, l'influencer si è attivata sul suo profilo ufficiale Instagram, dove è tornata a parlare ai fan, questa volta per aggiornare il web sulle attuali condizioni di salute, dopo essere stata in ospedale.

"Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato- esordisce la D'Ospina, nella descrizione scritta di suo pugno per il nuovo post, condiviso con i suoi fedeli sostenitori, su Instagram-. Operazione andata bene. Grazie a tutti per i bei messaggi, ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo". E nel suo ultimo messaggio intimista riportato nel web, la modella curvy nata a Vicenza e classe 1983 è poi passata a spiegare cosa ha dovuto farsi asportare in occasione dell'operazione all'utero subita in mattinata-. Ho avuto un mioma, un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero, che andava tolto in quanto cresceva sempre più. Sono stata operata questa mattina, sono un po’ stordita ma più leggera". Infine, la bella e brava Elisa ha voluto sensibilizzare il web, in particolare le utenti donne, alla prevenzione, con tanto di hashtag attinenti alla sua degenza in ospedale. Un messaggio di fondamentale importanza quello della modella. Senza fare gli opportuni controlli periodici, sarebbe impossibile poter intervenire in tempo utile per la risoluzione dei problemi di salute:"Ragazze fate sempre i controlli, la prevenzione è importantissima. Un bacio, Eli. #mioma #miomauterino #ginecologia #prevenzione".

Il nuovo messaggio social di Elisa D'Ospina è stato condiviso a corredo di uno scatto, che immortala quest'ultima, volto televisivo Rai nonché web influencer, mentre è distesa sul letto e si riposa, a seguito dell'intervento chirurgico subito all'utero. L'immagine in questione è riuscita ad ottenere la cifra di oltre 15mila like in poco tempo.

Elisa D'Ospina influencer contro i DCA

Nella vita, la bella e brava Elisa è riuscita a coniugare la sua innata passione per la moda con lo studio. Oggi, Elisa sfrutta le sue conoscenze per sensibilizzare il mondo del web alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, quali l'anoressia e la bulimia. La carriera di modella per la D'Ospina cominciava nel 2007. E, al contempo, la stessa influencer è riuscita a portare a termine il suo primo ciclo di studi intrapreso all'università, laureandosi nella facoltà di Scienze della comunicazione, per poi specializzarsi in Psicologia.

