Meghan Markle vittima di body shaming post parto: la modella curvy D'Ospina la difende

La modella Elisa D'Ospina si mostra agguerritissima sui social, quando si tratta di difendere le curve femminili, ed è sempre pronta a lanciare messaggi in difesa delle rotondità che contraddistinguono il gentil sesso. Nelle ultime ore, la D'Ospina ha fatto parlare di sé per aver difeso a spada tratta una delle donne più chiacchierate dell'estate 2019. Parliamo di Meghan Markle, la sposa del Principe Harry, che ha dato alla luce il piccolo Archie.

La duchessa di Sussex è finita nel mirino del web dopo il primo parto avvenuto lo scorso maggio. E questi giudizi così duri alla modella curvy non vanno giù, tanto che è intervenuta dal suo profilo Instagram.

Elisa D'Ospina difende le curve di Meghan Markle

Tutto è partito da un articolo del settimanale Gente, di cui Elisa D'Ospina ha voluto riportare al popolo del web alcune parole che l'hanno turbata. " Tonda e felice, alla prima del film Il re leone - si legge su una pagina del noto magazine, mostrata dall'influencer in una storia condivisa con i seguaci - . Meghan Markle è raggiante, ma ancora paffuta e tonda in vita. L'abito nero di Jason Wu non basta a smagrirla" .

Le parole riportate su Gente hanno a quanto pare indispettito la modella curvy amata dagli internauti italiani. Tanto che, tra le sue ultime Instagram stories, la D'Ospina ha voluto rispondere a chi ritiene che Meghan sia fuori forma, domandandosi quale donna sarebbe al top della forma "con gli addominali in vista e il vitino da vespa" dopo due settimane dal parto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?