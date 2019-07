Elisa Isoardi confida: "Sì, sono ingrassata 5 Kg. Ecco perché"

Nelle foto in spiaggia pubblicate sui suoi social e sulle riviste di gossip, Elisa Isoardi appare leggermente più morbida rispetto allo scorso inverno. Le sue forme si sono fatte più floride e molte persone si sono spesso chiesti i motivi di questo aumento di peso. Molte sono state le critiche e gli insulti ingiustificati per la sua forma fisica da parte di alcuni utenti del web. La conduttrice non si è nascosta ma si è raccontata sulle pagine del settimanale Di Più, dove ha svelato come ha fatto ad acquisire i chilogrammi in più in poco tempo.

Per molti, la bella conduttrice sarebbe ingrassata dopo aver lasciato il premier Matteo Salvini e in tanti hanno pensato che potesse essere proprio questa la causa. Ci ha però pensato Elisa Isoardi a sgomberare il campo da presunte ipotesi, raccontando la verità: “ Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. ” La conduttrice de La prova del cuoco lavora quotidianamente fianco a fianco con grandissimi professionisti della cucina, con i quali prepara e commenta deliziose prelibatezze. Il lavoro prima di tutto per Elisa Isoardi, che ha messo da parte per qualche tempo la dieta per ottemperare ai suoi obblighi professionali, soprattutto per rispetto verso chi la guarda da casa: “ Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe. ”