Elisa Isoardi al mare e il web la bacchetta: "Sei ingrassata"

La Prova del cuoco si è conclusa e Elisa Isoardi si può godere un periodo di vacanza al mare insieme alle persone care, ma l’ultima foto pubblicata sui social ha scatenato i commenti del web.

Non appena il tempo glielo ha concesso, la Isoardi ne ha approfittato per andare a Sabaudia insieme ad un’amica. Con lei ha trascorso una giornata spensierata e ha voluto condividere con i follower i suoi momenti di felicità in spiaggia, inconsapevole che i più agguerriti avrebbero potuto notare un particolare: la sua forma fisica, cambiata notevolmente – per qualcuno – dopo la conduzione de La Prova del cuoco.

Elisa, infatti, che negli ultimi periodi ha preferito mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza naturale, senza filtri o Photoshop, è stata spesso apprezzata proprio per questa scelta, controcorrente rispetto a quanto fanno molte colleghe. Ma, ciò per cui è stata elogiata, è lo stesso motivo per cui molti, ahimè, le si sono rivoltati contro prendendo di mira la sua forma fisica.

Bellissima in costume intero nero e cappellino abbinato, Elisa Isoardi si è mostrata sulla spiaggia di Sabaudia mentre guarda, con complicità, l’amica. Uno scatto naturale, che mostra un personaggio pubblico in tutta la sua bellezza senza artifici. Eppure, gli utenti più agguerriti non hanno perso occasione per farle notare quanto sia "ingrassata". “Quando ti scattano una foto senza filtri e senza Photoshop e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col culo basso ... e con i polpacci da cinghiale”, ha commentato con violenza un hater, “Perché sei ingrassata così tanto?”, “Ma è brutta!”, “Sbaglio o sei un pochino ingrassata?”, hanno continuato a commentare gli hater. Se i più cattivi, però, hanno dispregiato la silhouette della Isoardi, molti si sono complimentati con lei, bella e genuina come poche.