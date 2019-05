Elisa Isoardi in tuta e i fan applaudono alla normalità

Siamo soliti vederla nei panni di conduttrice a La prova del cuoco, ma Elisa Isoardi ha iniziato a mostrarsi sui social anche in nuove vesti, più semplici e vicine a chi la segue ogni giorno.

Così, dopo lo scatto che la ritraeva su un divano intenta a leggere un libro e con tanto di gambe nude in vista, la Isoardi ha fatto conoscere un altro lato di sé: la “Elisa pollice verde”. Se la conduttrice Rai sembra essere molto abile ai fornelli, la stessa dimestichezza pare non la accompagni nella cura delle piante tanto da costringerla a chiedere aiuto a coloro che la seguono su Instagram. “ Triste epilogo di un’orchidea che chiede pietà... ma io ci provo fino all’ultimo! Vedremo... vi terrò informati ”, ha scritto la Isoardi, che si è mostrata in tuta e senza trucco, alle prese con una pianta che non è riuscita a far germogliare.

In tanti si sono riversati sul profilo social della conduttrice per darle i consigli necessari a salvare l’orchidea appassita, ma ciò che non è sfuggito a molti è stato il look scelto da Elisa Isoardi per la sua foto social. Un abbigliamento che accomuna molte donne in casa e che, per questo, è stato apprezzato dalla rete perché mostra un’immagine della conduttrice molto lontana da lustrini e paillettes. “Belle queste foto normalissime... Anzi bellissime”, “Una persona normale finalmente”, “Sei una splendida persona”, “Sei bellissima, normale, naturale”, si legge tra i commenti al post social della Isoardi da parte degli utenti felici di vedere qualcuno che non ricorre all’uso di filtri e Photoshop per apparire sui social sempre perfetto.