Elisa Isoardi saluta commossa La prova del cuoco: "So che amate Antonella"

Nella nuova puntata de "La prova del cuoco", il format trasmesso su Rai 1, la conduttrice Elisa Isoardi ha salutato i telespettatori in vista delle vacanze estive e in occasione dell'ultimo appuntamento televisivo del suo programma.

Nel corso della sua recente ospitata a "Domenica In", il talk show domenicale di Mara Venier, la Isoardi aveva comunicato al pubblico che sarebbe stata nuovamente ingaggiata al timone de "La prova del cuoco", per l'edizione prevista a settembre 2019. E, durante i saluti finali che ha rivolto ai telespettatori e alla produzione nell'ultima puntata de "La prova del cuoco", l'ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini, Elisa, sembra essersi riconfermata alla conduzione del noto "cooking show" di casa Rai.

Elisa Isoardi e le parole su Antonella Clerici a "La prova del cuoco"

“Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so- ha dichiarato la conduttrice piemontese Isoardi, nell'ultima puntata de "La prova del cuoco"-. Antonella è ancora nei cuori di tutti, ma noi siamo qui per voi!“.

Elisa, dopo essersi inaspettatamente pronunciata sul conto della collega Antonella Clerici, ha lasciato intendere ai telespettatori della Rai che tornerà alla conduzione del "cooking show", nella nuova edizione in arrivo: “Ci vediamo a settembre, passeremo l’estate a lavorare per voi, con tante novità“.

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?