Elisabetta Canalis, allenamento hot in casa

Una tra le donne italiane più belle e desiderate dal pubblico maschile è senza dubbio Elisabetta Canalis che ha da poco festeggiato i suoi 41 anni con un party del tutto inaspettato. Tuttavia, da quando ha seguito suo marito Brian Perri per vivere insieme alla loro piccola Skyler Eva negli Stati Uniti, la Canalis non si vede più in tv, ma chi la segue attraverso i social può essere partecipe della sua quotidianità, tra foto di famiglia e scatti mozzafiato.

Infatti, sempre bellissima e sensuale, la Canalis non perde occasione per scaldare la temperatura su Instagram con le sue foto da urlo, che mettono in evidenza il suo fisico asciutto ma curvy al punto giusto. Ed è proprio quello che ha fatto poche ore fa, quando la showgirl di origini sarde ha pubblicato uno scatto che ha mandato Instagram in tilt.

Nella sua meravigliosa casa di Los Angeles, infatti, Elisabetta Canalis ha tantissimo spazio, tanto che riesce addirittura ad allenarsi senza dover uscire per andare in palestra. Nella foto in questione, Elisabetta è intenta a fare esercizi e contemporaneamente giocare con la Nintendo Switch, e nel farlo, ha assunto una posa davvero hot. Alla posizione si aggiunge poi la scelta dell’outfit per l’allenamento che è decisamente minimal. La Canalis, infatti, indossa un completo con top super scollato e shorts particolarmente sgambati, il tutto in total black per evidenziare ancor di più la sua forma smagliante.

Ed ecco che in un batter d’occhio vola la fantasia dei suoi oltre 2 milioni di follower che hanno subito invaso il post di like e commenti, per sottolineare la sua incredibile bellezza e sensualità. “Sei sempre bellissima!” , “Le ventenni mute!” , “Ely ti mancava come allenamento, che grande che sei non stai ferma un minuto. Sei la numero 1 e la mia preferita!” e “Sei di ispirazione per milioni di donne!” .

Il pubblico maschile, invece, si è spinto molto oltre con i commenti, cadendo in doppi sensi o battute alla soglia della volgarità: “Allenarsi a fare cosa?” , “Il paradiso per ogni uomo” , “Squat o squirt?!?” e “Farei follie” , si legge nello spazio in fondo al post.

Eppure, un utente più puntiglioso fa notare come la posizione assunta dalla Canalis non coincida con quella mostrata dallo schermo, insinuando che la posa sia stata semplicemente una trovata per acchiappare like: “Difficile da collegare la tua posizione con l’immagine nello schermo…” . Un altro, infine, rincara la dose: “Ma siete ridicole le provate tutte pur di mettervi in mostra!” .

