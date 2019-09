Elisabetta Canalis, il compleanno a sorpresa è "Canalised" con Bianca Balti e Tiziano Ferro

Festa a sorpresa perfettamente riuscita quella organizzata da Bianca Balti e Tiziano Ferro per i 41 anni di Elisabetta Canalis. L'insolita coppia di amici ha preparato un party in stile brasiliano (a base di carni alla brace e specialità sudamericane) per festeggiare il compleanno dell'ex velina sarda nella sua casa di Los Angeles. Una sorpresa vera e propria documentata in un video pubblicato sui social dove Elisabetta Canalis (rientrata a casa con il compagno Brian Perri e la figlia Skyler Eva) si mostra sconvolta e spaventata dall'effetto sorpresa. Gli amici si sono, infatti, nascosti dietro il bancone della cucina all'americana della Canalis, saltando fuori con cori e urla al rientro della coppia in casa.

A correrle incontro per primi, per rassicurarla e farle gli auguri, sono stati la modella Bianca Balti e il cantante Tiziano Ferro, presente alla festa insieme al neo marito Victor. E dopo gli abbracci del caso il party ha preso il via tra risate e karaoke. Per l'occasione gli amici di Elisabetta Canalis hanno indossato una t-shirt nera fatta realizzare appositamente con le scritte: "Happy Birthday Elisabetta" e "Ihavebeencanalised". Quest'ultima è stata il filo conduttore della serata tra scherzi e foto con il cartonato della home di Instagram. Nelle numerose foto pubblicate dai presenti sui social, Elisabetta Canalis si mostra felice e serena insieme al compagno e agli amici più cari, tra loro anche Nina Senicar ex di Ezio Greggio. Grande assente della festa, Maddalena Corvaglia. L'ex velina bionda e la Canalis stanno infatti vivendo un momento particolarmente delicato e difficile della loro amicizia.