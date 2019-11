Elisabetta Canalis contro il manager: "Sparito senza pagare"

Elisabetta Canalis si è sempre dimostrata una persona corretta, che usa i social per divertirsi e condividere la sua quotidianità con le tantissime persone che da sempre le dimostrano grande stima. Nelle ultime ore, però, ha sfruttato le potenzialità di Instagram per far emergere un problema con una collaborazione lavorativa effettuata e mai del tutto retribuita. Dice.

Dal bancone di Striscia la Notizia a Los Angeles, sono trascorsi 20 anni dal suo debutto televisivo nel tg satirico di Antonio Ricci. Sono due decenni che la bellissima sarda viene amata dal pubblico. È una delle ex veline che viene ricordata con maggiore affetto, probabilmente anche perché la coppia con Maddalena Corvaglia è una di quelle più longeve della storia di Striscia la Notizia. Quello è stato per lei il trampolino di lancio per una carriera straordinaria, che tutt'oggi la vede impegnata come modella e testimonial di importantissimi brand, anche di caratura internazionale.

La comunicazione promozionale sta cambiando radicalmente grazie ai social network, dove oggi si muove una grandissima mole di marketing che si è trasferita qui dai media tradizionali. Anche Elisabetta Canalis utilizza i social come strumento di lavoro, sebbene continui a essere uno dei volti più apprezzati anche per eventi e manifestazioni di grande respiro nel nostro Paese.

In questo scenario, si colloca la figura di Francesco Graffagnini. Lui è uno dei più importanti manager dello showbiz italiano. Il manager può vantare importantissime collaborazioni con numerosi personaggi molto noti del panorama dello spettacolo. Tra questi pare ci sia proprio Elisabetta Canalis, che avrebbe collaborato con lui per alcuni lavori. In queste ore si sta consumando un piccolo mistero attorno alla collaborazione della showgirl sarda con la società di managemet di Francesco Graffagnini, che sembra non abbia terminato di pagare Elisabetta Canalis per alcuni lavori.

Tutto questo è emerso proprio grazie a Instagram o, meglio, a un commento lasciato dalla moglie di Brian Perri sotto una foto che la vede protagonista. L'immagine è stata condivisa dal profilo della società di management di Francesco Graffagnini lo scorso 1 agosto, con una caption lusinghiera per Elisabetta Canalis. “ Beautiful Elisabetta Canalis ”, si legge come didascalia per accompagnare i marchi indossati dalla showgirl e da sua figlia, evidentemente frutto di una collaborazione lavorativa. Proprio sotto quell'immagine, però, ecco spuntare in queste ore un commenti piccato proprio di Elisabetta Canalis: “ Sarebbe beautiful anche che finiste di saldare le collaborazioni con gli artisti invece che sparire senza pagare. ”

A lanciare la notizia è stato il sempre attento sito Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino ha condiviso gli screen dei commenti della showgirl ma a pochi minuti da questa attenta segnalazione tutti i messaggi lasciati da Elisabetta Canalis sono scomparsi dalla pagina Instagram della società di management di Francesco Graffagnini. Ci saranno ulteriori sviluppi?