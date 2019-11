Elisabetta Canalis e il marito beccati a letto dalla figlia

Ci voleva Brian Perri per mettere in pace il cuore di Elisabetta Canalis. Dopo una lunga lista di ex fidanzati, tutti belli e fascinosi – tra cui Bobo Vieri, il suo primo grande amore, e George Clooney, il divo di Hollywood più desiderato dalle donne di tutto il mondo – l’ex velina è oggi pienamente soddisfatta insieme al suo chirurgo. Nato a Los Angeles nel 1976, occhi azzurri e sguardo ammaliante, Brian ha studiato all’Allegheny College in Pennsylvania dove giocava anche nella squadra di calcio dell’università. Poi si è specializzato in ortopedia al Lake Erie College e ha conseguito un master in neurologia all’Università di Hartford. Solo lui, bello e intelligente al tempo stesso, è riuscito a regalarle una famiglia tutta sua, segno che l’uomo le ha saputo dare la tranquillità e la solidità che da tanto cercava in una relazione. Insieme ad Elisabetta hanno messo al mondo la piccola Skyler, 4 anni, il loro tesoro più grande. “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene!” , aveva dichiarato durante un’intervista rilasciata all’inizio della loro relazione.

Ma oltre a essere follemente innamorati l’uno dell’altro, entrambi condividono un fascino irresistibile che li rende particolarmente fotogenici. La coppia, infatti, appare spesso sui social insieme, sempre affiatata e sorridente, ma l’ultimo scatto pubblicato sul profilo della Canalis è particolarmente privato. Come si vede dalle stories di Instagram, i due sono tati beccati mentre erano a letto insieme sotto le coperte e visibilmente sorpresi dallo scatto. Ma cosa stavano davvero facendo?

Niente di osé, per fortuna. I due piccioncini erano semplicemente abbracciati e vicini sotto un piumone, a godere di qualche momento di relax. Brian, infatti, ha in mano il cellulare, sul quale sembra che entrambi stessero leggende qualcosa, ed è senza maglia. Elisabetta, invece, è in tenuta casalinga, forse in pigiama, ed è bellissima come sempre. Un momento familiare piuttosto intimo che, per puro caso, è finito su Instagram e ha fatto innamorare ancora di più i fan, contenti di vedere l’armonia che regna in casa Perri.

E l’autore dello scatto? La piccola Skyler, sì, è proprio lei grande protagonista dell’ultima foto pubblicata nelle Instagram stories della Canalis che ha fotografato improvvisamente i genitori. Insomma, questa è la prova che la piccola stia crescendo giorno dopo giorno e che, con il caratterino vivace che ha, darà sicuramente del filo da torcere alla coppia.

