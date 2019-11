Elisabetta Canalis in pena per il suo ​cane, chiede aiuto ai fan per curarlo

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Piero, il suo adorato pincher, e nel giorno dell'anniversario Elisabetta Canalis si trova a dover fare i conti con i problemi di salute dell'altra cagnolina, Mia. Il 12 novembre del 2017 veniva a mancare il suo primo cucciolo e, oggi, l'ex velina sarda lo ricorda con un post social toccante, pubblicato su Instagram: " Chissà se ti manco come mi manchi tu Piero.. ".



Il ricordo del suo amato Piero non l'ha distolta, però, dalla preoccupazione odierna, cioè la malattia che ha colpito l'altra pincher della famiglia, Mia. Da tempo, infatti, l'animale soffre di una brutta forma di artrosi, che la limita nelle azioni e nella normale vita di tutti i giorni. Per questo Elisabetta ha deciso di chiedere aiuto ai suoi numerosi follower. L'ex velina mora ha pubblicato una serie di video nelle storie del suo account Instagram, chiedendo consiglio su rimedi da utilizzare per aiutare Mia. " Il mio cagnolino Mia ha l'artrosi - spiega nei filmati Elisabetta mentre riprende il suo cane in giro per casa - cammina malissimo ma ha anche voglia di fare tantissime cose, non è un cane depresso e non è così anziano. A parte gli istinti autolesionisti e suicidi mentre cerca di fare le scale in discesa (scherza e ride, ndr)".

Elisabetta Canalis ha così chiesto ai suoi fan e follower di consigliarle qualche rimedio, oltre a quelli che lei stessa ha dichiarato di aver giù utilizzato o di utilizzare in questo momento. Lei, che di recente ha accolto una famiglia di sfollati delle Bahamas nella sua abitazione, ha svelato (nel rispondere ai suoi fan sotto i commenti di aiuto) di aver fatto ricorso a numerosi medicinali e rimendi blandi e naturali, tipo l'arnica, che però non si sono rivelati efficaci. " Purtroppo l'artrosi di Mia è molto avanzata ", ha spiegato la Canalis sul web, motivo per il quale servono terapie e rimedi forti, per un'azione d'urto. Nonostante le numerose risposte ricevute, niente al momento sembra poter migliorare la malattia di Mia, ma lei continua la ricerca di soluzioni alternative. In fondo la sua passione per gli animali, soprattutto per i cani, l'ha vista impegnata nel tempo in moltissime battaglie animaliste. Nel 2017, ad esempio, posò senza veli per la Peta, l’associazione americana non-profit a sostegno dei diritti degli animali, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro le pellicce.