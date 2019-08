Elisabetta Canalis sempre più hot: il vestito è trasparente

La bellissima Elisabetta Canalis ha ormai abbandonato le sue origini sarde da quando, insieme al marito americano Brian Perri e la figlia Skyler Eva, ha fatto di Las Vegas la sua nuova casa. Qui, tra servizi fotografici e serate mondane alternate ad altrettanti momenti in famiglia, Elisabetta si gode questo nuovo capitolo della sua vita.

Ed è proprio su Instagram dove la Canalis condivide la sua quotidianità con i follower – italiani e internazionali – che la sostengono in qualsiasi scelta lei faccia. Nonostante le belle giornate che invogliano a godersi un po' di sano relax in riva al mare, Elisabetta sembra essere in pieno ritmo lavorativo, come testimonia l’ultimo scatto che lei stessa ha condiviso su Instagram.

Nella foto in questione, l’ex velina di Striscia La Notizia è immortalata di spalle durante una prova abito e, grazie anche ad un sapiente gioco di luce, il vestito da sera lascia intravedere più del dovuto. Il lato B della Canalis frutto di intense sessioni di work out è esposto in primo piano, appena coperto dalla stoffa semi-trasparente.

Inutile dire che l’effetto tra i follower è immediato, provocando sdegno e ammirazione tra la folla social. Sono in molti a scriverle: “Potevi uscire nuda non cambiava nulla… Ma ti rendi conto che sei mamma?” .

Tuttavia, la maggior parte si inchina davanti alla bellezza del suo corpo scolpito. “C’è chi può e chi non può. La Canalis può” , scrive un fan sotto lo scatto esageratamente sexy. E ancora: “E tutte le altre possono solo crepare di invidia” , “Nessuno mai come te” e “Mamma ma anche straordinariamente donna: imparate!” . Infine, la sentenza finale: “Hai sempre il c**o più bello di tutte” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?