Il video choc di Elisabetta Canalis contro l'abbandono degli animali

Non bastano gli appelli per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali in macchina d'estate. Un video che mostra quello che possono provare i nostri amici a quattro zampe vale più di mille parole. Così Elisabetta Canalis ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un filmato per mostrare quanta sofferenza si possa provare a rimanere chiusi nell'abitacolo rovente di una macchina.

Un video dall'alto impatto emotivo che vede l'ex velina chiusa in macchina alla disperata ricerca di un po' di acqua e aria fresca. Minuti concitati in cui la Canalis, sempre più accaldata, si sposta all'interno dell'auto: prova ad aprire lo sportello, a ripararsi dal sole, ad attirare l'attenzione dei passanti. Fino alla morte.

" Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate. Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti. Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell’acqua #peta ", scrive la Canalis su Instagram.

Non è la prima volta che la showgirl si schiera con Peta, l'associazione da anni impegnata per la salvaguardia delle specie animali. In poche ore il video della Canalis è stato visualizzato migliaia di volte dai fan che hanno subito condiviso l'appello dell'ex velina.