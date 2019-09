Elisabetta Gregoraci balla da sola al Jova Beach Party

Musica ed estate. Un binomio perfetto per Elisabetta Gregoraci protagonista indiscussa dell'estate musicale grazie alla kermesse "Battiti Live". La popolare showgirl ha girato tutto il sud Italia conducendo il programma canoro, ottenendo consensi nel pubblico e successo di ascolti in tv. Oggi, però, Elisabetta Gregoraci si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare al lavoro. Quale occasione migliore di salutare agosto se non partecipando al concerto dell'anno? La Gregoraci ha infatti assistito al Jova Beach Party, che si è svolto il 31 agosto sulla spiaggia della Darsena di Viareggio.

Un maxi concerto in spiaggia, cominciato dal primo pomeriggio, che ha visto la showgirl calabrese protagonista tra balli e canzoni. Elisabetta Gregoraci, dopo una giornata al mare a Forte dei Marmi, ha fatto tappa a Viareggio per assistere al mega concerto di Lorenzo Jovanotti in compagnia di un'amica. Nessun nuovo compagno al suo fianco. Dopo l'addio definitivo a Flavio Briatore, lei oggi pensa solo al figlio Nathan e al lavoro. Al Jova Beach Party la Gregoraci si è lasciata andare a canti e balli sensuali, filmando e fotografando l'evento per condividerlo con i suoi follower sui social.

Per l'occasione la bella presentatrice ha scelto un outfit casual ma sexy: shorts cortissimi e aderenti in fantasia, t-shirt bianca con spallina morbida per lasciare intravedere il bikini rosso con perle. Insomma un look adatto per scatenarsi tra balli e salti e cantare fino a notte inoltrata. Con lei solo un'amica di vecchia data con la quale ha assistito il concerto da una posizione privilegiata, un palchetto laterale che le ha permesso di godersi lo spettacolo della folla danzate dall'alto.