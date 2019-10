Elisabetta Gregoraci a Dubai con un nuovo compagno

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci sarebbe, dal punto di vista di Flavio Briatore, eccessivamente “irrequieta” e, proprio per questo motivo, l’imprenditore pare si sia rivolto al suo legale di fiducia per tentare di porre un freno a questa situazione ritenuta non idonea.

A lanciare il gossip su quanto pare stia accadendo nella vita privata della showgirl calabrese è il settimanale Oggi, che rivela che la storia d’amore tra la Gregoraci e Francesco Bettuzzi è già giunta al capolinea. Elisabetta, che dopo una breve pausa dal nuovo compagno, era stata avvistata di nuovo insieme a lui durante un weekend romantico a Lampedusa, pare abbia deciso di interrompere questa relazione e dedicarsi alla conoscenza di un nuovo uomo misterioso. Mollato Bettuzzi, dunque, la Gregoraci sarebbe volata alla volta di Dubai per una vacanza esotica insieme ad un nuovo accompagnatore di cui, per il momento, non si conosce l’identità.

Alla luce di quanto starebbe accadendo, l’atteggiamento di Elisabetta, si legge sul rotocalco di cronaca rosa, pare stia particolarmente indisponendo Flavio Briatore, infastidito dall'umore ballerino della madre di suo figlio. L’ex marito della showgirl, con il quale la Gregoraci è riuscita a mantenere rapporti amichevoli proprio per il bene del Nathan Falco, si dice non stia apprezzando l’irrequietezza sentimentale della donna e abbia deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia, Annamaria Bernardini De Pace, per tentare in qualche modo di darle “una calmata”. Per il momento, alle indiscrezioni che hanno iniziato a circolare in rete, Elisabetta Gregoraci ha deciso di non replicare e anche da parte di Briatore o di Bettuzzi non sono trapelate notizie in merito. Si attendono, però, risvolti sulla questione...