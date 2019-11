Paura per la Gregoraci: il figlio si fa male prima della diretta

Momenti di apprensione per Elisabetta Gregoraci che, poco prima di iniziare la diretta di “Vieni da me”, il programma condotto da Caterina Balivo, ha ricevuto la telefonata dalla scuola del figlio Nathan Falco che la avvisava che il bambino si era fatto male probabilmente giocando a calcio.

Nulla di preoccupante, ovviamente, solo un problema alla caviglia di cui si è accertata la showgirl parlando al telefono con il bambino che l’ha tranquillizzata. L’ansia però ha preso un po’ il sopravvento, come succede per ogni mamma, e la conduttrice ha faticato non poco a gestire la situazione e a portare poi Elisabetta tranquillamente in diretta.

Ovviamente, essendo la mamma di un maschio che gioca a calcio, la Gregoraci è abituata ai piccoli incidenti che accadono ad ogni bambino di quell’età. Poco tempo fa Nathan si è rotto un braccio e ha dovuto subire una piccola operazione per metterlo a posto ma tutto si è risolto nel migliore dei modi. Nonostante questo piccolo contrattempo, l’intervista con la Gregoraci è andata benissimo ed è stata realizzata attraverso le canzoni che Elisabetta ama di più, ad iniziare da “La solitudine” di Laura Pausini.

“ Questa canzone è indimenticabile. Il mio non era Marco però. Ha un nome napoletano: Gennaro. Se ne è andato e non è tornato più. Sono ancora in contatto con i miei ex, lui e Donato. Da ragazza ero un maschiaccio comunque, facevo tutto quello che facevano i maschietti. Giocavo a calcio, ero molto spericolata ” e proprio per questo che in studio spunta un pallone.

Così Elisabetta mostra qualche palleggio che per provoca un piccolo incidente sexy prontamente risolto da Caterina Balivo prima che si potesse vedere qualcosa di troppo. “Non posso palleggiare con questo vestito, ho la gonna stretta”, dice sorridendo la Gregoraci tornando al suo posto.

Ma non è stato questo l’unico "incidente" visto che in diretta, pensando di non essere ripresa, Elisabetta ha infilato la mano dentro la camicetta per rimettere a posto il reggiseno che le era sceso. Invece il tutto è stato ripreso e anche "ascoltato" perché il microfono era e lei ha detto alla conduttrice: “Mi scende tutto”, ma la Balivo l’ha rassicurata dicendole: “Non si vede niente”.

Incidenti a parte, Elisabetta ha avuto modo di raccontare molto di sé e anche del suo progetto cinematografico, “Aspromonte”, un film per la regia di Mimmo Calopresti ambientato negli anni ’50. La trama gira intorno alla storia degli abitanti di Africo un piccolo paese dell’Aspromonte. Dopo la morte di una donna per parto, gli uomini del paese decidono di cambiare le sorti del loro destino e ad aiutarli ci sarà la nuova maestra elementare arrivata dal Nord.