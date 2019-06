Elisabetta Gregoraci mamma sexy? "Francamente, me ne infischio"

Il web non è sempre clemente nei confronti di Elisabetta Gregoraci, spesso accusata da alcuni utenti della rete di vestire in modo troppo audace per una mamma.

La showgirl calabrese, infatti, è stata recentemente presa di mira dagli haters per aver indossato dei pantaloncini troppo corti durante una giornata all’insegna del relax e del divertimento con il figlio Nathan Falco. Lei, però, non ha mai risposto alle repliche e non ha ceduto alle provocazioni degli internauti più agguerriti e, intervistata dal settimanale Oggi, ha espresso a chiare lettere il suo pensiero sulla questione. “ Mi accusano di essere una mamma troppo sexy – ha raccontato la Gregoraci riferendosi agli ultimi avvenimenti sul web - . Francamente, me ne infischio! ”.

Gli haters, quindi, dovranno farsene una ragione: volenti o nolenti, Elisabetta continuerà a sfoggiare le sue curve mozzafiato anche quando sarà in compagnia del figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Il fatto di essere madre, infatti, non implica che la femminilità di una donna debba essere messa in secondo piano (o, addirittura, del tutto debellata) e la Gregoraci lo sa bene. Incurante delle critiche dei moralisti e di chi non perde occasione per esprimere commenti velenosi nei confronti dei vip, Elisabetta continuerà a godersi le vacanze insieme al figlio in attesa della prossima stagione televisiva che, a quanto pare, la vedrà impegnata con Quelli che il calcio (e non solo). Secondo i rumors, infatti, le prossime apparizioni della Gregoraci sul piccolo schermo si moltiplicheranno e in Rai le verrà dato molto più spazio. Dopo il successo di Made in Sud, quindi, il ruolo della showgirl sembra sia stato rivalutato e i suoi impegni professionali sono notevolmente aumentati.