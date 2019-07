La Rai punta su Elisabetta Gregoraci

Dopo la co-conduzione di "Made in Sud" e aver presentato la kermesse musicale "Battiti live", Elisabetta Gregoraci si appresta a essere uno dei volti autunnali della Rai. Secondo quando riportato dal portale Dagospia, infatti, i vertici di Viale Mazzini avrebbero puntato sull’ex moglie di Flavio Briatore, affidandole un programma quotidiano. La Rai si sarebbe accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà nel mese di ottobre, sponsorizzata fortemente da Rai pubblicità e che durerà tutta la stagione.

Sul sito Dagospia la notizia è trapelata come una bomba: " La Rai crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile ". La popolare showgirl calabrese, alla soglia dei 40 anni, potrebbe dunque raggiungere il tanto agognato successo, conquistando il suo spazio nel palinsesto televisivo di“mamma Rai”. Lei, che in queste settimane si è goduta alcuni giorni di relax al mare con il figlio Natan Falco, non conferma ma neppure smentisce.

Dopo la partecipazione di quest’anno ad alcune puntate di "Quelli che il Calcio", la Gregoraci potrebbe dunque entrare nella squadra della Rai come prima donna. Il periodo è quello giusto, visto che sia Mediaset che la Rai stanno ultimando i palinsesti autunnali. Mara Venier ha già strappato un contratto record con Viale Mazzini e ora potrebbe essere la volta della bella calabrese. Secondo i ben informati, l'accordo tra la Rai e la Gregoraci non sarebbe ancora raggiunto, ma si parla di una trattativa in corso.

