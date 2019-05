Elle Fanning, malore durante il Galà di Cannes

Colpo di scena durante la cena di gala per l’assegnazione del premio Chopard a Cannes. L’attrice e giurata della settantaduesima edizione del Festival di Cannes, Elle Fanning ha avuto un malore ed è svenuta cadendo rovinosamente dalla sedia. Tutto si è consumato nel giro di pochi istanti, mentre il direttore artistico del festival, Thierry Fremaux, stava presentando l'attore Francois Civil, che si stava accingendo a salire sul palco. E’ in questo momento che la Fanning, protagonista di "Maleficent" e "The Beguiled", ha avuto un malore ed è caduta dalla sedia, perdendo i senso per alcuni secondi.

La prima a soccorrerla è stata la sorella minore, Dakota Fanning, anche lei attrice e presente al suo primo evento Chopard, che si trovava seduta nel tavolo vicino. Tra il silenzio generale piombato sulla sala gremita di ospiti e personaggi famosi, Elle Fanning è stata aiutata a rialzarsi e poi scortata fuori dalla sala da alcuni agenti della sicurezza. Tra i primi a soccorrerla ci sarebbero stati anche Colin Firth e Marion Cotillard. Ancora sconosciute le cause del mancamento che Elle Fanning ha avuto durante il gala. Lei, poco prima della cena, era apparsa serena e felice avvolta nel suo splendido abito anni ’50 firmato Prada.

Alcune ore fa, l’attrice ha voluto però rassicurare i suoi fan postando sui social uno scatto in cui appare in buona forma dopo il malore: "Oops, ho avuto un incantesimo stasera nel mio abito da ballo Prada, ma va tutto bene".