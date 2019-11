Elle Macpherson dà consigli di bellezza in bikini, ma i follower non le credono

Non è un caso se Elle Macpherson è sempre stata conosciuta con il soprannome di “The Body” nel mondo della moda e a 55 anni non smentisce questa sua nomea postando sexy in bikini per i suoi milioni di follower. La super top model australiana ha postato su Instagram una sua foto in bikini maculato dalle dimensioni decisamente mini, cappello di paglia in testa e lunghi capelli sciolti sulle spalle, mentre si gode il calore del sole che illumina il suo corpo creando sensuali effetti di chiaroscuro, come se il suo corpo fosse una statua. In effetti è decisamente scultoreo, anche se in molti le scrivono: “ Ma il seno dov’è? È scomparso o nelle altre foto te lo ritocchi? ” E anche che il sedere è "troppo piatto...sarai anche perfetta ma non sei sexy".

Elle Macpherson in ogni caso mette in mostra un fisico che molte ventenni si sognano e nel frattempo dà consigli di bellezza alle sue follower, promuovendo nella didascalia una lunga lista di prodotti tra cui un multivitaminico “ che offre un valido supporto di bellezza fino ai mitocondri ”, insieme a una dieta a base vegetale, per rimanere in forma. Per il suo benessere psichico, invece, la modella ha scritto che “ durante il giorno, oltre a nuotare e fare lunghe passeggiate, fa ripetute sessioni di meditazione, riflessione e preghiera di 10 minuti e si affida anche a una combinazione di massaggio linfatico di drenaggio, saune a infrarossi trattamenti specifici sia per il viso che per avere capelli sempre morbidi e setosi ”.