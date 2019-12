Elodie in intimo, Marracash: "Stiamo calmi!"

Il talento musicale di Elodie è indiscusso. Infatti, è stato proprio grazie alla sua esperienza al talent show Amici di Maria De Filippi che gli italiani hanno avuto l’occasione di ascoltarla per la prima volta, lasciando così un segno indelebile tra il pubblico. La cantante, però, si distingue anche per un’altra caratteristica che non è mai passata inosservata: la sua stupefacente bellezza.

Una bellezza che, non di rado, Elodie ama mostrare apertamente anche sui social. Negli scatti che lei stessa condivide su Instagram, il suo fisico è praticamente impeccabile, le curve sempre mozzafiato e fantastici sono anche i suoi occhi e lo sguardo. E proprio poche ore fa si è resa nuovamente protagonista di uno scatto davvero hot. Di profilo, con addosso una sensuale lingerie in pizzo di colore nero. Si presenta così la bellissima Elodie, che indossa anche una vestaglia nera che scopre quanto basta la sua coscia e fa risaltare il suo ventre perfetto. La ciliegina sulla torta? Il fantastico décolleté strizzato da un reggiseno a balconcino.

Inevitabili, dunque, le reazioni degli utenti di Instagram. Quasi 95 mila i like ottenuti dalla 29enne, senza contare i sui più fedeli fan che l’hanno omaggiata con decine di commenti. “Da infarto!” , “Bellissima” , “Beato Marracash” , “Sei bella da rimanere colpiti a volte! Sei bella di tuo, affascinante, hai qualcosa di unico e particolare oltre ad essere brava e tanto come cantante. Hai qualcosa di particolare ed unico anche nella tua voce, quindi tutto torna” e “Mi fai impazzire! Bellissima, stupenda, corpo superbo, sublime, paradisiaco, sexy” , sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere nello spazio in fondo al post. Infine, davanti alla sua disarmante sensualità, c’è hi ha invocato l’arrivo del 118 perché non si stava sentendo bene alla vista celestiale di Elodie.

Tuttavia, il miglior commento se lo è aggiudicato proprio Marracash, l’attuale compagno di Elodie, che ha reagito allo scatto in maniera piuttosto ironica. Lo ha fatto con delle parole che in molti stanno interpretando come una dimostrazione, per quanto scherzosa, di amore e gelosia. “Stiamo molto calmi” , ha infatti scritto il rapper della Barona sotto al post di Elodie, utilizzando l'account della sua pagina artista ufficiale. Non si è fatta attendere la replica di Elodie, che ha risposto con un cuore, accompagnato dalla frase: “Ahahah, tu per primo” . Immediate anche le reazioni ironiche degli utenti del web sotto al commento di Marracash. “La gelosia proprio” , ha scritto qualcuno.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?