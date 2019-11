Elodie svela come è nato l'amore con Marracash: "Con lui è una cosa viscerale"

È un momento magico per Elodie Di Patrizi. Il 2019 è stato un anno ricco di successi dalla musica all'amore. Prima ha conquistato la vetta delle classifiche con il singolo "Pensare male", in coppia con i The Colors e poi con la hit estiva "Margarita", il duetto pop in cui canta insieme a Marracash. Infine, ha rubato il cuore proprio di quest'ultimo con cui fa coppia fissa da qualche mese. Galeotta fu la canzone cantata insieme al rapper.



A raccontare come è scoccata la scintilla tra lei e e Fabio (questo il vero nome di Marracash) è proprio Elodie che, sulle pagine di Vanity Fair, ha confessato: " La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente ". Elodie ha parla dell'amore con Marracash in modo aperto e senza freni, confessando il forte feeling che li lega: " Sono una che controlla tutto, ma con lui non riesco a essere distaccata. Con lui sono senza filtri discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti. È una cosa onesta, viscerale " .



Lei, da sempre molto riservata, non ha nascosto il profondo sentimento verso il rapper neppure sui social network. Sono di pochi giorni fa le foto che la immortalano con Fabio sotto il caldo sole di Zanzibar mentre si baciano sulla spiaggia: " Non avevo mai pubblicato foto così in vita mia. Siamo stati in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo. Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui ".