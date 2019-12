Elodie: "Io e Marracash non siamo da Instagram"

Manca poco per salutare il 2019 ed è quindi l’ora di tirare le somme. In particolare, per Elodie, la cantante 29enne lanciata dalla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato un anno particolarmente positivo. La sua hit estiva, Margarita, ad esempio, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale. È proprio grazie a questa canzone, infatti, che Elodie Di Patrizi ha conosciuto colui che è il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash. "Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore" , così Elodie ricorda il primo incontro sul set. E, come ben sappiamo, da quel giorno non si sono più separati.

Ci sono però nuove rivelazioni sulla loro vita di coppia. Infatti, durante un’intervista concessa al settimanale Gente, Elodie ha espresso la propria opinione riguardo un argomento molto particolare: l'abbigliamento intimo. Lei stessa è testimonial di un noto brand e sottolinea come sia proprio ciò che non si vede a giocare un ruolo importantissimo: "Avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top" . Ed Elodie apprezza molto l'uomo che le regala i completini. La cantante, infatti, è convinta che, grazie anche a questi regali, una donna possa riuscire ad avere un'idea nuova di se stessa e, di conseguenza, immaginarsi in un modo a cui non avrebbe mai pensato. "Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile: è un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo" , ha rivelato nella più totale sincerità.

Parlando invece di Marracash, Elodie ha dichiarato di non essere spaventata dall'esposizione mediatica. Anzi, la coppia la sta vivendo serenamente. Tuttavia, non si definirebbe una coppia di quelle che immortalano ogni loro attimo su Instagram. "Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda" , ha concluso Emma.

