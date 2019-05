Elsa Hosk, la modella di Victoria's Secret da Cannes al bikini

Elsa Hosk delizia i follower di Instagram con uno scatto davvero sexy: la super modella di Victoria's Secret posa sul balcone dell'hotel di Cannes, mostrando un lato B davvero tonico. Lo scatto privato sottolinea la bellezza magnetica della modella svedese, reduce da un vero e proprio successo sul red carpet del Festival di Cannes. Fasciata in un mini bikini leopardato, Elsa appare languida e sensuale, in perfetta forma grazie alla passione per lo sport e a un'alimentazione sana.

La cover girl si è fatta immortalare anche mentre si gode il sole a bordo piscina, indossando un completo mare con tanto di ciabattine con tacco in tinta con l'acqua. La modella sembra rilassata e a proprio agio, dopo le innumerevoli partecipazioni agli eventi del Festival, che l'hanno vista calcare il red carpet con una serie di outfit sempre diversi e affascinanti. Non è certo passato inosservato il meraviglioso abito di piume viola di Alberta Ferretti, come il mini dress in total white impreziosito da lunghi guanti in tinta, per concludere con un leggero abito multicolore dai toni primaverili.

Elsa è molto amata e seguita, come dimostrano i più di 5 milioni di follower di Instagram, non solo per la sua incredibile bellezza ma anche per il suo passato da giocatrice di basket e per la propensione a scattare selfie dove appare quasi sempre nuda, con solo la mano a coprire le parti intime.

