Elton John contro Madonna: "Ha insultato Lady Gaga"

In occasione dell'uscita dell'omonima biografia "Me", il cantante Elton John è ritornato a parlare di una vecchia diatriba intercorsa tra Madonna e Lady Gaga: una caduta di stile, secondo il cantante, che l'aveva portato a schierasi accanto alla più giovane fra le due popstar. Elton aveva definito la regina del Pop "sgraziata e sgradevole" nei confronti di Gaga, colpevole di aver ridimensionato il successo della canzone "Born This Way", definita troppo simile alla hit del 1989 "Express Yourself".

Elton John brands Madonna 'nasty and ungracious' over her past comments about Lady Gagahttps://t.co/0HovDQCUgk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 25, 2019

Dalle pagine del libro traspare un atteggiamento pittosto scanzonato, che Elton ha sempre messo in atto nei confronti dell'attuale Madame X, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo smodato del lip sync da parte della cantante. Piccole scaramucce tra divi che però sono degenerate nel momento in cui Madonna ha rivolto attenzioni e parole sgradevoli nel confronti di Lady Gaga, a causa della similitudine tra le canzoni. Il cantante ha avvalorato l'ipotesi di molti punti in comune fra i brani, ma anche invitato Madonna a considerli una sorta di citazione e un complimento.

Elton non aveva gradito la rudezza dell'artista contro Lady Gaga, un atteggiamento in aperto contrasto con la filosofia dell'artista, da sempre dalla parte delle donne, soprattutto se artiste emergenti. I commenti di Elton, rilasciati durante una vecchia intervista in Australia, sono risultati molto forti e feroci tanto spingerlo al pentimento. Solo dopo qualche tempo, e durante un incontro occasionale in un ristorante francese, i due hanno avuto modo di sotterrare l'ascia di guerra cenando amorevolmente insieme. Le scuse di Elton hanno chiuso il capitolo definitivamente, mentre Lady Gaga e Madonna hanno trovato un nuovo equilibrio e affetto, come hanno mostrato le immagini del party post Oscar.