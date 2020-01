Elton John, indirizzo pubblicato per errore: gaffe del governo britannico

Le scuse del governo britannico sono state immediate ma ormai il colpo basso era stato messo a segno. Pochi giorni fa sul sito governativo sono stati pubblicati per sbaglio oltre mille nominativi delle personalità che riceveranno il premio "New Year Honours 2020", l'onorificenza dalla Regina Elisabetta II. Il file - che includeva nomi, indirizzi e dati sensibili di funzionari, politici e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, compreso quello di Sir Elton John - è stato caricato sul sito web gov.uk per un'intera notte, a disposizione di chiunque.

Una grave violazione della privacy della quale il governo britannico si è scusato nelle ore successive alla pubblicazione (e rimozione) ma che rimane un fatto grave e inspiegabile. Come riporta la BBC: " L'ufficio del governo ha dichiarato che sta esaminando come sia potuto succedere. Le informazioni sono state rimosse il più presto possibile. Abbiamo segnalato la questione all'Information Commissioner's Office e stiamo contattando direttamente tutte le persone interessate ".

La versione dettagliata (e riservata agli organizzatori) dell'elenco dei premiati "New Year Honours 2020" (1087 persone) è stata pubblicata per errore e conteneva gli indirizzi completi dei destinatari, numeri civici e codici postali compresi. Al suo interno c'erano dunque indirizzi di casa e di uffici di personalità di spicco inglesi come Elton John, il giocatore di cricket Ben Stokes, il politico Iain Duncan Smith, la chef star della televisione Nadiya Hussain, l’ex capo dell’authority per le comunicazioni Sharon White e molti altri. Il governo britannico si è immediatamente scusato con le persone interessate e ha assicurato che i dati sono stati rimossi dal web nel minor tempo possibile. Secondo quanto riferito dalla BBC, il file dei dati sensibili sarebbe rimasto a disposizione di chiunque per almeno un'ora, prima di essere rimosso.

L'ICO (Information Commissioner's Office), che ha il potere di sanzionare le organizzazioni per la violazioni della privacy sui dati sensibili, ha aperto un'inchiesta ufficiale per valutare responsabilità e sanzioni, sia disciplinari che pecuniarie. Queste però potrebbero non essere le uniche conseguenze per chi, tra i funzionari governativi, ha commesso questo fatidico errore. Il governo inglese potrebbe infatti essere denunciato da coloro i cui indirizzi sono stati pubblicati, e finire a processo per violazione della privacy. Sir Elton John per il momento non ha rilasciato dichiarazioni, ma si gode il premio conquistato ai recenti Golden Globes per la miglior canzone originale in "Rocketman".