Golden Globe 2020: il trionfo (a sorpresa) di Sam Mendes e della serie tv "Succession"

Nella notte tra il cinque e sei gennaio si è svolta la cerimonia dei Golden Globe 2020 che premia il buon cinema e la grande serialità. Una cerimonia che scalda i motori in vista degli Oscar, previsti ad inizio del mese di febbraio, e che comincia a delineare la cartina della Hollywood del 2020. Si premiamo infatti film di grande impatto, abili ricostruzioni storiche, biopic di estremo garbo e serie tv dal sapore cinematografico. Nessun premio tecnico, ma non è la caratteristica dei Golden Globes.

A trionfare su tutti i pronostici sono "C’era una volta a … Hollywood" di Quentin Tarantino e "1917" di Sam Mendes che conquistano il premio come Miglior commedia e Miglior Film drammatico. La cerimonia si è svolta a Beverly Hills ed è stata condotta dal Ricky Gervais. Due premi anche al celeberrimo "Joker" che vince grazie all’interpretazione di Joaquin Phoenix e nella categoria Miglior colonna Sonora. E stravince il coreano Parasite come Miglior Film straniero. Nella categoria serie tv, resta a bocca asciutta "The Morning Show", ma vince Succession e la serie dedicata alla tragedia di Chernobyl (una produzione originale Sky). Miglior attore in una limited series trionfa Russell Crowe e Michelle Williams. Olivia Colman, secondo i Golden Globe, è la Regina di The Crown più brava di tutte. Di seguito tutti i vincitori nelle singole categorie:

Cinema

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

1917



MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

C’era una volta a… Hollywood



MIGLIOR REGISTA

Sam Mendes – 1917



MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Renee Zellweger – Judy



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Joaquin Phoenix – Joker



MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Awkwafina – The Farewell



MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Taron Egerton – Rocketman



MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Missing Link



MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern – Storia di un matrimonio



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood



MIGLIORE SCENEGGIATURA

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood



MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Hilder Guðnadóttir – Joker



MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman (Elton John, Bernie Taupin)

Serie tv

Miglior serie drammatica

Succession



Migliore attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession



Migliore attrice in una serie drammatica

Olivia Colman – The Crown



Miglior serie commedia o musicale

Fleabag



Migliore attore in una serie commedia o musicale

Rami Yousef – Rami



Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag



Miglior miniserie o film televisivo

Chernobyl



Migliore attore in una miniserie o film televisivo

Russell Crowe – The Loudest Voice - Sesso e potere (The Loudest Voice)



Migliore attrice in una miniserie o film televisivo

Michelle Williams – Fosse/Verdon



Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Stellan Skarsgård – Chernobyl



Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Patricia Arquette – The Act