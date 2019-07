Elton John mostra la medaglia degli Alcolisti Anonimi: “Io sobrio da 29 anni”

Elton John ha celebrato 29 anni di sobrietà. Il 72enne ha voluto condividere con i suoi fan questo traguardo postando su Instagram un'immagine della sua moneta di sobrietà degli Alcolisti Anonimi. Accanto allo scatto, il cantante ha ringraziato tutte le persone che l'hanno aiutato ad arrivare dove si trova oggi.

" In questo stesso giorno di 29 anni fa ero un uomo distrutto. Alla fine riuscii a raccogliere tutto il mio coraggio per dire quelle parole che mi avrebbero cambiato la vita: ‘Ho bisogno di aiuto' ", ha scritto la popstar nella didascalia dell’immagine.

Elton ha continuato: " Grazie a tutte le persone altruiste che mi hanno aiutato nel mio viaggio attraverso la sobrietà. Vi sarò eternamente grato ". Agli auguri del marito David Furnish, il primo a commentare con entusiasmo il post di Elton John, si sono poi uniti quelli di migliaia di fan che si sono congratulati con la star per il suo coraggio.



All'inizio di quest'anno, Elton ha preteso che nel biopic “Rocketman”, con Taron Egerton, si mostrasse senza censure quanto grave fosse la sua dipendenza e al Festival di Cannes, dove il film è stato presentato, la popstar ha spiegato che ci sono state volte in cui non pensava che sarebbe sopravvissuto. Al magazine Variety, infatti, aveva confidato a Cannes di sentirsi “ un sopravvissuto ” e che “ la vita è piena di insidie, anche quando sei sobrio. Ora però so come affrontarle senza più dover scappare ”.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?