Elton John rivela: "Ho indossato il ​pannolone durante un live a Las Vegas"

Elton John ha svelato di aver avuto episodi di incontinenza nel suo recente passato. Intervistato da Graham Norton per BBC One, il cantante inglese ha rivelato un retroscena imbarazzante avvenuto durante un concerto a Las Vegas nel 2017.

È notizia di pochi giorni fa che Elton John è stato costretto a interrompere un concerto a Orlando, in Florida, a causa di un’infezione al canale uditivo. Il cantante è stato costretto ad abbandonare il palco dopo venti minuti di concerto, scusandosi con il pubblico. Esibirsi per lui era diventato troppo doloroso. Non sarebbe però la prima volta che John si esibisce in circostanze difficili. L’episodio più eclatante lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di BBC One, spiegando di aver indossato un pannolone durante un concerto del 2017 a causa dell’incontinenza.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Graham Norton su BBC One, Elton John ha parlato apertamente dell’imbarazzante episodio: " Se solo avessero saputo (il pubblico, ndr) che in quel momento me la stavo facendo sotto... ". Il 72enne ha raccontato di esser stato costretto ad indossare un pannolone mentre si esibiva a Las Vegas a causa degli effetti collaterali dell'intervento alla prostata che subì proprio nel 2017. In quell'anno, infatti, Elton John scoprì di avere un tumore alla prostata e decise di rimuoverlo, invece di combatterlo con la chemioterapia. A due settimane dall'intervento chirurgico, il cantante tornò a esibirsi nella città di Las Vegas, costretto però a indossare il pannolone. L'operazione aveva influenzato il controllo della sua vescica e, per evitare spiacevoli inconvenienti durante il live, fu costretto a correre ai ripari. A BBC One, la popstar britannica ha confermato di aver urinato proprio durante l'esibizione, ma che nessuno se ne è accorto proprio grazie al pannolone indossato. Un problemino poi rientrato, nonostante le complicazioni dell'operazione gli abbiano provocato una brutta infezione che rischiò di fargli perdere la vita.