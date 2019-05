Elton John: "Sono rimasto vergine fino a 23 anni"

Elton John racconta cosa ci sia di vero nella scena più intima contenuta in “Rocket Man”, il suo biopic che approda il 29 maggio nelle sale italiane, in questi giorni è stato presentato al Festival di Cannes.

Nel film è infatti contenuta una scena in cui l'interprete di Elton John sul grande schermo, all’età di 23 anni, perde la verginità con John Reid, nella realtà ex amante del cantante e anche suo manager. “ Sono stato vergine fino ad allora - ha raccontato l’artista - Volevo disperatamente essere amato e avere una relazione fisica ”. Il musicista, come riporta il Daily Mail, ha aggiunto che la scena ripercorre esattamente com’è andata: lui e Reid si strapparono di dosso i vestiti in occasione di quel loro primo rapporto sessuale.

Il film è interpretato da Taron Egerton (Elton John) e Richard Madden (John Reid). Nel cast c’è anche la figlia d’arte Bryce Dallas Howard, nel ruolo della madre del musicista da giovane. “Rocket Man” ha subito numerose critiche proprio per il casting: secondo alcuni critici, l’attore eterosessuale Egerton non avrebbe potuto interpretare John che invece è omosessuale. Il cantante è invece entusiasta della riuscita del film e ha trovato l’interpretazione di Egerton “ oltre ogni immaginazione ”.

Il baronetto ha anche spiegato come il fatto che nella pellicola si parli della sua sessualità è qualcosa che lo rende felice, perché non avrebbe mai voluto nascondere questa parte della sua vita: il taglio di quella scena d’amore, in cui perde la verginità, avrebbe significato ingannare il suo pubblico.

