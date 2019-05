Richard Madden: "Poco divertente fare sesso gay nel film su Elton John"

Richard Madden ha raccontato delle scene di sesso che ha dovuto girare recentemente.

Le scene erotiche sono da sempre ragione di rivelazione all’interno del cinema mainstream o delle serie televisive, ma stavolta non si parla di fantasy come “Game of Thrones” - del cui cast ha fatto tra l'altro parte l’attore - oppure spiccatamente hot come la saga di “50 Sfumature”. Madden ha infatti interpretato la pellicola “Rocketman”, biopic su Elton John, in cui l’artista impersona l’ex amante e manager della rockstar britannica, John Reid. Elton John è invece portato sul grande schermo da Taron Egerton.

Come riporta FoxNews, Madden ha parlato in una recente intervista delle riprese, descrivendole come un’esperienza meravigliosa, con una sola eccezione: le scene di sesso. “ Le scene di sesso non sono mai divertenti da girare - ha spiegato l’attore - ma le faccio sempre se c’è una reale giustificazione. […] È la prima volta che Elton fa sesso con qualcuno, ecco perché è una scena rilevante ”. In altre parole, Madden ritiene che le scene di sesso nei film non debbano risvegliare istinti pruriginosi, ma essere funzionali alla trama: una tesi sostenuta in passato anche dalla collega Emilia Clarke.

Madden però ha anche dichiarato in una vecchia intervista di aver paura a girare scene erotiche. Non si tratta quindi del fatto di aver girato stavolta una scena di sesso con un uomo, ma di una sua convinzione cinematografica già espressa in altre esperienze.

Al momento l’artista è single, dopo l’ultima rottura che risale a un anno fa, e si sta concentrando sulla carriera, che sta vivendo un momento felice e positivo.

