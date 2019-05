Emanuela Folliero: "Un falso Pierce Brosnan voleva truffarmi"

Ospite di Storie Italiane, la bella Emanuela Folliero ha rivelato di essere stata truffata sul web da una donna che si spacciava addirittura per Pierce Brosnan, l'attore che ha a lungo interpretato James Bond.

Ma in questo caso la vera 007 è stata Emanuela, che è riuscita a comprendere in fretta il raggiro. Il fatto risale a 12/13 anni fa quando una persona che si spacciava per l'attore aveva inviato dei messaggi alla Folliero: "Mi arriva una mail in inglese in cui mi racconta che stava girando un film in Toscana e che gli ricordavo sua moglie Cassandra, morta per un tumore. Voleva sapere se avevo conoscenze per cercare casa in Toscana".

Ma Emanuela Folliero sente puzza di bruciato e - su consiglio di amici esperti - chiede al presunto Brosnan di confermare la sua identità con una foto con un disegno con una mela o un frutto, in modo da assicurarsi che non fosse qualcuno pronto a rubare foto a caso dalla rete. Ma questa foto arriva davvero e Emanuela si convince che dall'altra parte possa realmente esserci l'attore.

Emanuela rivela che ben presto è suonato un secondo campanello d'allarme: "Ha iniziato a chiedermi delle foto mie, poi ha proseguito a parlare della casa e secondo me stavano cercando dei soldi". A quel punto la Folliero ha consegnato i messaggi a chi di dovere e due giorni dopo è arrivata la brutta sorpresa: "Era una donna che viveva in Italia e che era stata già incriminata per truffe e raggiri". Scoperto l'amaro inganno, la presentatrice ha colto però l'occasione per togliersi una piccola soddisfazione e al falso Pierce ha scritto: “Preparati che la casa è stata trovata però ha le sbarre, portati le arance punto”.

