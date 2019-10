Emilia Clarke difende il finale di "Game of Thrones"

Emilia Clarke ha affermato di avere il cuore spezzato a causa della violenta reazione dei fan per il finale di “Game of Thrones”.

Come riporta Metro, l’attrice si è espressa sul finale della serie, che ha scontentato moltissimi fan. Clarke ha spiegato di non averne inizialmente parlato, poiché concentrata sulle proprie emozioni, tuttavia si è risentita per le critiche ai produttori esecutivi David Neioff e Dan Weiss.

Clarke afferma come sia giusto che gli spettatori abbiano un’opinione sull’ultima stagione di “Game of Thrones”, così come è normale sentirsi tristi per la fine dello show. Crede comunque che, nonostante la serie tv non abbia avuto il finale perfetto che la gente avrebbe voluto, sarebbe stato impossibile soddisfare tutti gli spettatori.

Il suo personaggio di Daenerys - che era tra quelli che, secondo gli spettatori sui social, avrebbe dovuto sedere sul Trono di Spade - ha subito uno sviluppo repentino e negativo nella stagione finale, ciononostante Emilia Clarke non serba rancore nei confronti di chi l’ha realizzata.

Di recente, il regista della serie Neil Marshall ha affermato che avrebbe agito in modo diverso negli ultimi due episodi, anche se non avrebbe cambiato il finale: il suo sarebbe stato solo un approccio differente alle regia.

A quanto pare, i membri della troupe di “Game of Thrones” hanno un gruppo WhatsApp per scambiarsi messaggi. Da tempo la chat sembrava essere terminata, invece sta vivendo un revival di scambi. C’è la possibilità della lavorazione di un sequel in vista?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?