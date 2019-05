Emilia Clarke si è ispirata a Hitler per Game of Thrones

Emilia Clarke parla dello studio alla base dell'ultima puntata di “Game of Thrones”.

Le aspettative dei fan sono state naturalmente altissime e l’attrice, che fin dal primo episodio ha appassionato attraverso la sua Daenerys, ha compiuto un lungo e insolito studio del personaggio. Come riporta il Daily Mail, in una recente intervista Clarke ha detto di essersi ispirata a numerosi dittatori realmente esistiti, tra cui Adolf Hitler, per girare la scena in cui fa un discorso di fronte a una moltitudine di persone, nella lingua immaginata all'interno della fiction scenica.

“ Nel fare questi discorsi in lingue artificiali - ha raccontato l’artista - ho guardato molti video di dittatori e potenti leader che parlano in lingue diverse, per vedere se fossi in grado di capire cosa stessero dicendo, senza conoscere la lingua. Si può fare! Si capisce assolutamente cosa dice Hitler o gli oratori che parlano una lingua straniera ”. L’obiettivo di Clarke è stato farsi comprendere dal pubblico senza dover ricorrere troppo ai sottotitoli, in modo da permettere loro di focalizzarsi sulla scena.

Indipendentemente dall’ispirazione, il discorso pronunciato dall’attrice nel finale di serie è davvero molto lungo, così Clarke è stata sveglia molte notti, nel corso di due mesi, per fare pratica. Tuttavia, alla fine l'interpretazione sul set si è rivelata facile. Per il resto, l’artista dice di essersi lasciata guidare da Daenerys, la stessa Daenerys interpretata per ben 8 lunghe stagioni di “Game of Thrones”. Tanto che oggi a Clarke sembra “ incredibilmente surreale ” che tutto sia finito.

Al momento l’attrice ha comunque due film in uscita al cinema, uno che si intitola “Last Christmas” e che vede accanto a lei la britannica Lea Thompson, mentre l’altro si chiama “Above Suspicion”.

