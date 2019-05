Emilia Clarke: "Ormai mi muovo come uno squalo"

Emilia Clarke ha rivelato che ormai cammina sempre a testa bassa e assume una postura scorretta pur di non farsi riconoscere quando è in pubblico. L'attrice, che interpreta il personaggio di Daenerys Targaryen nella famosissima serie tv "Il Trono di Spade", ha spiegato di avere grande difficoltà a passare inosservata.

Durante un'intervista rilasciata all'edizione americana di "Allure" ha raccontato: “ Ormai mi muovo guardinga come uno squalo, con passo svelto e capo chino, e cerco di camminare con una postura particolare pur di non farmi riconoscere in pubblico. Faccio di tutto per condurre uno stile di vita normale ma è molto difficile dopo tutto questo successo, soprattutto quando lo show è in fase promozionale ”.

“ Cerco di muovermi nella maniera più veloce possibile per evitare che gli altri si accorgano di me. Non sono una che va in giro con sei guardie del corpo, grandi occhiali da sole scuri, o un cappotto bizzarro. Ma provo di tutto per passare inosservata. Ho i miei sistemi e funzionano! ”, ha aggiunto.