Emily Ratajkowski in bikini: "Questo è il mio sedere"

Emily Ratajkowski è una delle donne più belle del mondo. Il suo profilo Instagram è seguito da milioni di fan, uomini e donne che ne ammirano quotidianamente il fisico scolpito e che si sono appassionati alla sua vita privata, sulla quale la ragazza apre spesso delle finestre fotografiche e video. Ogni sua foto fa il pieno di like e raggiunge numeri straordinari e una delle ultime che ha condiviso, per esempio, ha superato il milione e mezzo in una manciata di ore.

Se c'è una cosa che Emily Ratajkowski ama è proprio mostrarsi: è bella e sa di piacere, i riscontri che riceve quotidianamente sono una conferma costante per la sua autostima. In questi giorni la statuaria modella si trova in vacanza alle Maldive con suo marito e non manca di aggiornare i suoi seguaci con fotografie e video che, nella maggior parte dei casi, la vedono protagonista. Lo scenario maldiviano, inoltre, è perfetto per fare da sfondo a immagini suggestive che esaltano ancora di più la sua (quasi) perfezione. Il lato b di Emily Ratajkowski è una delle cose maggiormente amate dei suoi follower e probabilmente è la stessa modella ad apprezzare questa sua componente fisica, visto che spesso è il protagonista dei suoi scatti.

“Ciao. Questo è il mio sedere”, scrive Emily Ratajkowski in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram effettuato per promuovere i costumi della sua collezione di beachwear. Gli utenti sotto la foto si sono scatenati con migliaia di messaggi, molti dei quali provenienti anche da persone molto note. “E che bel sedere che è”, ha scritto Vanessa Hudgens in risposta alla frase di Emrata. In effetti lo scatto pubblicato dalla modella mette in evidenza un lato B tonico, sodo e rotondo, praticamente perfetto per i canoni estetici più apprezzati di questi anni. Il bikini indossato dalla modella ne lascia scoperte ampie parti e permette ai suoi estimatori di ammirarlo con cura.

L'intensità della luce dello scatto è molto bassa, il gioco di luci e di ombre rende il tutto ancora più suggestivo. La modella è in posa a tre quarti e guarda dritta in camera con uno sguardo sensuale e seducente, che completa il quadro di una fotografia ammaliante. Non è certo la prima volta che Emily Ratajkowski regala ai suoi fan immagini come questa, visto che solo pochi giorni fa un altro suo scatto aveva fatto alzare l'asticella della sensualità sui social. Di sicuro non sarà nemmeno l'ultima ma ognuna continuerà a stupire i suoi seguaci come se fosse la prima. Queste foto permettono alla modella di tenere alta l'attenzione su di sé anche per continuare a lanciare messaggi importanti e forti legati alle sue battaglie contro le discriminazioni e in favore di una maggiore attenzione sulle donne.