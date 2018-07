Emily Ratajkowski mostra il lato B su Instagram: i suoi follower impazziscono

Emily Ratajkowski è sempre molto attiva sui social e quotidianamente non perde tempo per postare foto provocanti, hot e sensuali del suo corpo. La bella 27enne statunitense, già tre settimane fa, aveva postato dei selfie che avevano mandato in visibilio tutti i suoi follower su Instagram con la seguente didascalia: "Il selfie del sabato mattina". Le istantanee la mostravano in tutta la sua bellezza davanti allo specchio con una maglietta molto corta che faceva intravedere il seno.

Questa volta, però, la Ratajkowski si è voluta superare ed ha pubblicato alcune foto del suo lato migliore, il B, per scatenare ancora una volta i suoi fan su Instagram che non hanno perso tempo per invadere il suo profilo con migliaia di commenti di ogni genere. La supermodella nata a Londra ma naturalizzata statunitense, infatti, ha pubblicato una foto sulle rocce e con un bel paesaggio anche se siamo certi che i suoi tanti seguaci non avranno di certo notato il panorama circostante.

[[

Mars Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Lug 8, 2018 at 9:39 PDT

]]