Emily Ratajkowski in posa con il suo cucciolo: "Cosa stai guardando?"

Emily Ratajkowski non delude mai e, anche questa volta, è riuscita a conquistare il suo fedele pubblico con uno scatto davvero sensazionale.

La modella, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram un paio di scatti che lasciano davvero senza fiato. Protagonista di queste nuove fotografie è il suo lato B. Emily è di spalle, con indosso uno slip davvero minimal e un top, è immortalata mentre si appoggia sensualmente alla cornice della finestra con lo sguardo rivolto verso l’esterno, mentre il suo cucciolo di pastore tedesco Colombo le guarda le spalle.

A ben guardare, tuttavia, il cucciolo sembra concentrato più sul suo piede che su tutto il resto del corpo. A didascalia di questo scatto sexy come non mai, Emily scrive: “Cosa stai guardando Colombo?” . Ma ecco che, nella foto successiva, Colombo mira proprio al suo bel posteriore, generando invidia tra i follower.

Infatti, non c’è dubbio che i suoi tantissimi fan avrebbero voluto essere al posto del cucciolo ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che apprezzare le immagini e dare il via alle condivisioni. Ecco alcuni commenti: “Avete presente la perfezione? Ecco, lei lo è e Colombo lo hai capito per bene” , “Mi identifico totalmente nel cane” e “Quanto è intelligente quel cane?”! .

Infine, c’è chi, con un po’ di sarcasmo, sottolinea: “Eh… questo è quando si parla di vita da cani…” .

