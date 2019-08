Emily Ratajkowski pubblica una foto (in topless). Ma subito la cancella

Emily Ratajkowski sta facendo trascorrere ai suoi follower un'estate rovente, condividendo con elevata frequenza immagini decisamente hot. Una delle modelle più pagate del mondo ama mostrarsi senza veli sui social, raccogliendo consensi dalle milioni di persone che la seguono. Sposata con il produttore indipendente Sebastian Bear-McClard, i due raramente si ritraggono insieme in foto ma quando lo fanno non mancano di scambiarsi parole dolci e tenerezze affettuose.

Emily Ratajkowski è innamoratissima di suo marito e da mesi gli sta accanto nella battaglia legale che l'uomo sta portando avanti per non essere sfrattato dall'abitazione di New York in cui abita con la modella. C'è un altro amore, però, nella vita di Emily Ratajkowski ed è Colombo, il cucciolone che la modella ha adottato a maggio e che compare molto spesso nelle sue foto. Colombo è diventato la mascotte del profilo di Emily Ratajkowski, tanto che i suoi follower se ne sono innamorati.

Proprio per dimostrare quanto amore prova per suo marito e per il suo cane, Emily Ratajkowski poche ore fa ha condiviso su Instagram un'immagine molto sexy ma al tempo stesso dolce. La ragazza si è scattata un selfie in topless mettendo in bella mostra la mano sinistra in cui si nota la fede e un anello particolarmente lussuoso. Ma quello che attira maggiormente l'attenzione è ciò che la ragazza ha al collo, un collier d'oro con una medaglietta tempestata di diamanti. All'interno è stampata la foto di Sebastian Bear-McClard insieme al piccolo Colombo. È enigmatica la didascalia scelta da Emily Ratajkowski: “ Sì, in effetti questa è una foto del mio cane e di mio marito incastonati nei diamanti intorno al mio collo. ”

Sembra che la modella si riferisca a un discorso precedente, di cui però non si trova traccia. Inoltre, il post è stato cancellato pochi minuti dopo da Emily Ratajkowski: che sia stato un errore di pubblicazione?