Emily Ratajkowski sempre più sexy scatena i follower col suo lato B: “Perfetta”

Emily Ratajkowski non smette di stupire e di incantare i suoi seguaci che crescono esponenzialmente giorno dopo giorno. Emrata, così si chiama su Instagram, è bella e sa di piacere. D'altronde, è una delle modelle più pagate del mondo, nonché una delle più stimate e richieste dalle maggiori case di moda. Il lato b di Emily Ratajkowski è universalmente apprezzato e sui social le foto che lo ritraggono sono particolarmente gradite dai milioni di follower della modella statunitense, così come quelle di nudo integrale.

Emily Ratajkowski frequentemente condivide sul suo profilo immagini sexy e sensuali che fanno letteralmente volare i like e sognare i suoi seguaci. L'ultima è di poche ore fa e come sempre ha riscosso un grandissimo successo. Emrata pubblicizza spesso la sua linea di intimo e di costumi da bagno sui social e quale miglior pubblicità del suo stesso fisico? Così ha deciso di indossare un completo da notte non particolarmente sexy, che però su di lei ha avuto un effetto devastante. Emily Ratajkowski ha vestito una camiciola aperta e un paio di slip alti in vita, piuttosto succinti ma ovviamente non è quello che si indossa, ma come lo si indossa, a fare la differenza. Sono due, in realtà, le foto condivise dalla ragazza. Se in una si è fatta ritrarre frontalmente, mostrando di non avere il reggiseno e scaldando la temperatura, in quella successiva è di spalle, con il lato b in bell'evidenza.