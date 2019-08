Emily Ratajkowski a spasso con il cane a New York

Portare a spasso Fido è sinonimo di vestirsi come capita? Bene, la risposta è no nel modo più assoluto. Infatti, non si sa mai chi si potrebbe incontrare – la suocera, la collega più odiosa al mondo, il proprio ex e tanti altri individui non graditi – e per questo motivo è meglio rendere la passeggiatina a prova di incontri ravvicinati di ogni tipo.

Ne sono la prova le celebrities di Hollywood che, per sfuggire ad occhi indiscreti, studiano attentamente ogni look per creare meno scompiglio possibile tra i passanti. Dal look in incognito e total black, passando per lo stile vamp delle ricche ereditiere, non c’è Vip che riesca a fare a meno di dedicare qualche oretta al proprio amico a quattro zampe.

Lo sa bene anche l’incantevole Emily Ratajkowski, sempre più unita a Colombo, il suo amatissimo cucciolo di pastore tedesco che appare tra le sue foto di Instagram. Se poco meno di un anno fa l’abbiamo vista passeggiare con il cane per le strade di New York con indosso solo mutandine e reggiseno, oggi sembra prediligere outfit molto più discreti. In una delle su ultime passeggiate con Colombo, infatti, la modella sceglie un look piuttosto casual: una borsetta a spalla e un vestito al ginocchio estivo che lascia il seno in bella vista. Naturalmente niente tacchi ma rigorosamente scarpe da ginnastica per stare dietro a Colombo e magari rincorrerlo se mai dovesse scappare.

Ma ciò che colpisce di più i suoi fan è la camminata sensuale e rilassata di Emily. “Solo io quando esco con il cane sembro una vera e propria scappata di casa?” , “Ma questo cane non tira?” e “La tranquillità con cui tiene il guinzaglio mi fa quasi invidia” .

Infine, qualcuno si è chiesto se la frequenza delle sue passeggiate in compagnia di Colombo possa essere il pretesto per fare nuovi incontri e, eventualmente, voltare pagina nella sua vita sentimentale.

