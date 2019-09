Emis Killa contro i follower: "Fate domande insipide e prive di fantasia"

Non è un personaggio con i peli sulla lingua e, attraverso i suoi profili social, Emis Killa esterna senza filtri i suoi pensieri diventando, svariate volte, protagonista del gossip.

Le ultime dichiarazioni del rapper sono un vero e proprio attacco a coloro che lo seguono da sempre. Ebbene, Emis Killa non ce l’ha solo con i suoi hater, che zittisce in maniera repentina, ma anche con tutti quei fan che continuano a rivolgergli domande che lui considera “insipide e prive di senso”. L’ultima polemica social del cantante, infatti, nasce in seguito ad un gioco che ha scelto di mettere in pratica con i suoi follower, ai quali ha chiesto di fargli qualunque domanda. Ma, poco dopo, è arrivato uno sfogo inatteso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dopo aver risposto ad alcune curiosità, infatti, Emis Killa ha sbottato e, attraverso una serie di Instagram story, ha accusato i suoi sostenitori di essere una generazione di gossippari e fatto sapere di non voler in alcun modo replicare alle loro inutili domande. “ Faccio fatica a rispondere alle vostre domande perché sono prive di fantasia, insipide, a nessuno fregherebbe un ca..o della risposta – ha sbottato l’artista, che ha continuato ad inveire contro i suoi follower - . ‘ Cosa pensi di Tedua? Cosa pensi di Massimo Pericolo? Cosa pensi di Sfera? Cosa pensi di mio nonno?’ Ma a chi interessa? Perché la generazione di oggi è così gossippara? La mattina vi svegliate chiedendo cosa pensano i rapper degli altri rapper? ”.

Visto lo sfogo, dunque, sembra che i fan di Emis Killa dovranno inventarsi delle altre domande da porgli se non vogliono essere ignorati.