Emma Marrone festeggia il suo 35esimo compleanno

La cantante Emma Marrone, oggi 25 maggio spegne ben 35 candeline. Un traguardo importante per la giovane cantautrice italiana. Il suo primo esordio in tv risale alla partecipazione del reality show di Italia 1 "Superstar Tour", condotto da Daniele Bossari, che successivamente, la porta ad intraprendere il percorso musicale tra il 2009 e il 2010 alla nona edizione del talent “Amici” di Maria De Filippi, riuscendo così a diventare un volto noto, e che oggi fa il tutto esaurito ad ogni concerto. Ma ricordiamoci anche, che la giovane cantautrice ha partecipato due volta al Festival di Sanremo: nel 2011 con il brano “Arriverà” in coppia con i Modà, e nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”, vincitore di quell’edizione.

Emma oggi non è più quella giovane ragazzina che cercava di realizzare a tutti i costi i suoi sogni, ma una donna realizzata, e proprio questa sua consapevolezza ha spinto la cantante a scrive una dedica in un post di Instagram per i suoi fan e i tanti followers che la seguono.

Le sue parole sono molto coinvolgenti, proprio perché Emma ha voluto aprire il suo cuore sentendosi libera di raccontare le proprie emozioni attraverso queste parole: “Questa sono io. Sono in una stanza d’albergo. Oggi è il 25 maggio e ho appena compiuto 35 anni. Domani prenderò un treno che mi riporterà a Roma, come succede ormai da anni, di treni ne ho presi davvero tanti, vabbè qualcuno l’ho pure perso, ma doveva andare così a quanto pare. Mia madre mi telefonerà alle 11:50 spaccate, l’ora della mia nascita, mai prima e mai dopo, mia mamma è precisa e ama rispettare questa tradizione. – Emma, ha poi continuato - Mio padre mi scriverà un messaggio al mattino presto, al quale non risponderò subito e quindi mi telefonerà ed io assonnata e con la voce impastata gli risponderò .. ma solo perché è il mio compleanno e perché avrò voglia di piangere. Piango sempre quando compio gli anni al telefono con papà. Anche questa è una tradizione. Il mio metabolismo è sempre più lento, se faccio tardi la sera la mattina dopo sono una catorcio, digerisco con più difficoltà e prediligo le serate tranquille con pochi amici ma buoni … Ma sono serena…”.