Emma Marrone accoglie il 2020: "Grazie di tutto 2019. Min**ia ce l'ho fatta anche stavolta!"

Emma Marrone si è affidata a un post su Instagram per salutare l'anno appena trascorso, trasponendo il suo pensiero e le sue impressioni forti in un messaggio social davvero toccante. La cantante salentina ha condensato in un messaggio il suo resoconto dell'anno appena terminato, esternando le sue emozioni profonde in una sorta di auto analisi. Il suo canale e la sua modalità per augurare un buon anno a tuti i suoi milioni di ammiratori. Tutto il pubblico è oramai a conoscenza, e, sopratutto, la schiera di fan dell'artista, che per Emma Marrone il 2019 non è stato un anno dei più felici e semplici da affrontare. Negli ultimi mesi dell'anno conclusosi, la cantante ha dovuto fare i conti con il riacutizzarsi della malattia che l'aveva già colpita anni addietro. Nonostante quest'ardua prova, lei è riuscita a risalire dal baratro, e con la grinta e la tenacia che la contraddistinguono da vera salentina doc, ha ripreso in mano la sua vita, ritornando a vivere appieno. La cantante, dopo una breve vacanza natalizia nella sua terra nativa, Lecce, accanto alla sua famiglia, ha ripreso la sua attività di musicista ottemperando ai suoi numerosi impegni professionali. Alla luce di ciò, Emma Marrone non si è demoralizzata, non ha rinnegato il suo 2019, anzi, ha fatto tesoro delle prove difficili superate e con umiltà si accinge a inaugurare il nuovo anno.

Il messaggio sorprendente di Emma all'esordio del 2020

" Io non lo voglio un nuovo anno migliore. Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà", sono queste le parole con cui Emma apre il suo messaggio di congedo dal 2019 e di augurio per il nuovo anno, il 2020. Con molta modestia e pragmatismo, la cantante pugliese vuole proseguire "con i piedi di piombo" il suo cammino esistenziale, dopo la brutta problematica di salute che l'ha colpita, cosicché ringrazia con riverenza l'anno trascorso, poichè in fondo è ancora viva e vitale. "Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno". Il 2019 per la Marrone è stato sì ricco di successi ma anche l'anno della prova maxima, che ha messo a dura prova la sua giovane e brillante esistenza. Adesso, con tale bagaglio esperienziale alle spalle, si approccia al nuovo anno con più realismo e prudenza.

Le affermazioni della esplosiva bionda cantante potranno stupire i suoi fan e la gente, per il fatto di aver salutato con benevolenza i dodici mesi trascorsi, ringraziando perchè ha oltrepassato indenne una sfida rischiosa ed è salva: " L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire “Minchia ce l’ho fatta anche stavolta! ". L'auspicio imprescindibile della Marrone per l'anno agli albori: " Io vorrei un anno nuovo un po’ meno 'faticoso', mettiamola così, rispetto al precedente. Senza fiato corto e corda tirata". Poi la ex concorrente di Amici conclude il suo pensiero affidandosi al fato propizio per il suo 2020, speranzosa che possa essere per lei speciale: " E da te 2020 mi aspetto grandi cose. Intanto mi vesto da figa così sono già pronta. Buon nuovo anno a tutti". Emma Marrone non smentisce se stessa e la sua anima grintosa e da guerriera. Si è rialzata dalla batosta ricevuta negli scorsi mesi, riprendendo il sentiero di vita con maggiore consapevolezza e con spirito combattivo si approccia con ironia al futuro che verrà.

L'auspicio di Emma Marrone per il 2020 è ispirato all'amore