Emma Marrone lascia un commento (hot) a Enrico Nigiotti. E i fan sognano

Emma Marrone ha scatenato le fantasie dei suoi fan. Il commento "hot" scritto sotto l'ultimo post Instagram del cantante livornese Enrico Nigiotti sta facendo sognare i seguaci dei due musicisti. Enrico Nigiotti ha pubblicato uno scatto per dare il buongiorno ai sui fan. La foto a petto nudo del 31enne ha stuzzicato le fantasie degli internauti, comprese quelle di Emma.

" La sera leoni.. La mattina....? ", ha scritto Nigiotti mentre l'interprete di "Fortuna" ha concluso la frase con parole di fuoco: " Boni... Per te va bene boni ". A completare il commento cuoricini e bacini. Nigiotti non ha però resistito, replicando a Emma: " Bella to*a fatta bene! ".