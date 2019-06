Emma Marrone diventa mamma (ma è un film)

La notizia che è trapelata qualche giorno fa fra le pagine di Chi ha spiazzato i fan di Emma Marrone. La celebre cantante, che è stata lanciata dal talent di Maria De Filippi, è apparsa in foto con i capelli scuri e con il pancione in bella vista. Ma la nuova identità di Emma Marrone non durerà poi così tanto. L’artista ha cambiato il suo look perché è impegnata su un set cinematografico.

Emma Marrone sarà una delle protagoniste di "I Migliori Anni", il nuovo film di Gabriele Muccino tutt’ora in fase di realizzazione e che debutterà nelle sale nel febbraio del 2020. La Marrone avrebbe appeso al chiodo temporaneamente il suo vestito da cantante per indossare quello di attrice. "Quando Muccino mi ha proposto di girare un film lui ero molto titubante, anche perché da bionda sarei dovuta diventare mora – racconta la Marrone – Poi alla fine ho accettato e sono rimasta molto contenta di questa scelta. Ovviamente la notizia ha spiazzato tutti, ma fin da ora, so già che i miei fan fremono nel vedermi sul grande schermo."

Emma Marrone sarà al fianco di Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e PierFrancesco Favino e sarà coinvolta in una storia d’amore e di riscatto in puro stile Mucciniano. Le prime foto che hanno fatto il giro del web, ritraggono la cantante con un lungo vestito azzurro e un pancione in bella vista. Emma Marrone sarà mamma ma sul set.