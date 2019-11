"Mi dicevano: 'Morirai di cancro'". I messaggi choc contro Emma Marrone

Emma Marrone sembra essere ormai definitivamente uscita dal tunnel di paura in cui la malattia l'aveva fatta rientrare ed è pronta per tornare a ruggire sui palchi di tutta Italia. In queste settimane, è impegnata con la promozione del suo ultimo album Fortuna e questa è l'occasione per lei di raccontarsi maggiormente e far scoprire aspetti inediti del suo carattere.

Questa sera, martedì 5 novembre, Emma sarà ospite de Le Iene per un'intervista singola, sincera a senza filtri come da sempre ha abituato i suoi seguaci. Il sorriso che non le si è mai spento è il suo compagno più fedele anche quando deve affrontare temi delicati come quelli dello stalking, di cui è stata vittima. “ Anch'io mi sono ritrovata a dover affrontare gli stalker. Lo si fa con coraggio e con le persone che si trovano vicino ”, ha detto Emma a Le Iene, la cui testimonianza è particolarmente importante, visto il grande seguito di giovanissimi della cantante salentina. Al programma di Italia1, Emma ha svelato un particolare del contenuto della sua borsa: “ Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto. ” La paura di un'aggressione è evidentemente forte in Emma, che deve quotidianamente fare i conti anche con i commenti negativi che provengono dal web.

Sono molte le persone a cui Emma Marrone non è simpatica e che manifestano il loro pensiero con messaggi carichi di odio e di violenza. Soprattutto durante i giorni del suo ricovero ospedaliero per combattere il male che era tornato a invadere il suo corpo, Emma ha dovuto anche fare i conti con quanti le hanno augurato la morte: “ Mi ha fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia. Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. ” La maggior parte degli attacchi rivolti alla cantante salentina non riguardano il suo lavoro o la sua musica ma le sue ideologie e idee politiche. Gli attacchi più recenti sono nati, per esempio, dalla presa di posizione di Emma in difesa di Carola Rackete.